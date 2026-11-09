Ascamcat denuncia asesinato de dos líderes comunales en el Catatumbo

Norte de Santander.

La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) denunció el asesinato de Jesús Elí Salazar y Ezequiel Nuna, vinculados a la Junta de Acción Comunal de la vereda Guadalupe, en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

La organización rechazó estos homicidios y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y las comunidades a las que pertenecían.

En el mismo pronunciamiento, también condenó lo ataques con explosivos mediante drones contra el centro poblado de Versalles, al advertir sobre el riesgo que representan para la vida y la integridad de la población civil.

Ascamcat alertó, además, sobre el posible agravamiento de la crisis humanitaria en las veredas de jurisdicción del corregimiento de La Gabarra, por lo que exigió acciones urgentes de protección y atención humanitaria para las comunidades campesinas.

Finalmente, la organización hizo un llamado a garantizar la seguridad de la población civil y el respeto por la vida y la permanencia de las comunidades en sus territorios.