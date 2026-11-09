MinSalud amplía el acceso al medicamento contra el VIH: ya no estará limitado a tres poblaciones

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El Ministerio de Salud anunció una ampliación en el acceso al medicamento antirretroviral DLT, utilizado para el tratamiento del VIH en Colombia.

La decisión quedó establecida en la Circular 033 del 21 de octubre de 2026, que modifica las condiciones de distribución y suministro del medicamento adquirido mediante compra centralizada.

La principal novedad es que el tratamiento ya no estará restringido a tres poblaciones específicas, como ocurría bajo los lineamientos anteriores. Ahora podrá ser prescrito, dispensado y suministrado a todas las personas que viven con VIH y están afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, siempre que el profesional tratante determine su pertinencia de acuerdo con los documentos clínicos vigentes.

¿Quiénes podían acceder anteriormente al medicamento?

La Circular 017 de 2025 había establecido tres grupos prioritarios para recibir el tratamiento:

Migrantes venezolanos regulares: personas de nacionalidad venezolana que viven con VIH, residen o transitan en Colombia y están afiliadas al sistema de salud. Personas recién diagnosticadas: pacientes con diagnóstico confirmado de VIH que no habían recibido anteriormente tratamiento antirretroviral y necesitaban iniciar su primera terapia. Personas con falla virológica: pacientes cuyo tratamiento no lograba controlar adecuadamente el virus, así como quienes enfrentaban riesgos de perder la supresión viral por baja adherencia, abandono del tratamiento, interrupciones en la entrega de medicamentos o pérdida de seguimiento médico.

¿Qué cambia con la nueva disposición?

Con la Circular 033 de 2026, el Ministerio amplía el alcance de la compra centralizada para que el medicamento pueda llegar a todas las personas afiliadas al sistema de salud que viven con VIH y requieren este esquema terapéutico.

El DLT combina tres principios activos en una sola tableta: dolutegravir, lamivudina y tenofovir disoproxil fumarato.

Su compra se realiza a través del Fondo Rotatorio Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con el propósito de optimizar los recursos y fortalecer la disponibilidad del medicamento en el país.

La ampliación no significa que todos los pacientes deban recibir obligatoriamente este esquema. La decisión de prescribirlo seguirá dependiendo de la valoración del médico tratante, quien deberá considerar las condiciones clínicas de cada persona y la evidencia científica.

EPS e IPS deberán garantizar la entrega oportuna

La nueva circular también establece responsabilidades para las EPS, IPS y gestores farmacéuticos, que deberán garantizar el suministro completo y oportuno del medicamento.

Además, se prohíben los trámites administrativos adicionales a los requeridos por MIPRES que puedan retrasar la entrega o afectar la continuidad de los tratamientos.