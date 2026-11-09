Ejército incautó fusiles, pistolas y subametralladoras en Barrancabermeja, Santander

Bucaramanga

Un importante arsenal de armas y municiones fue incautado en Barrancabermeja, Santander, durante un operativo adelantado por tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional. En el procedimiento fue capturada en flagrancia una mujer que tendría en su poder el material de guerra.

El coronel José Darío Rodríguez, comandante de la Quinta Brigada, explicó que la operación se desarrolló en el casco urbano del distrito, con participación del GAULA Militar Chicamocha y unidades de la SIJIN de la Policía.

“Logramos la ubicación de cuatro fusiles M4A1 nuevos, de fabricación estadounidense; cuatro pistolas de diferentes marcas y dos subametralladoras Mini Uzi, con sus respectivos supresores de sonido. También encontramos aproximadamente 750 municiones de diversos calibres”, indicó el oficial.

De acuerdo con el reporte del Ejército, el material incautado presuntamente pertenecería a las redes de apoyo del grupo armado organizado residual, Estructura 36 del Bloque Magdalena Medio.

Además, las autoridades investigan si el arsenal iba a ser comercializado con integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, lo que podría evidenciar conexiones para el intercambio de armamento entre estructuras criminales que delinquen en la región.

El coronel Rodríguez señaló que este resultado operacional hace parte de las acciones militares para debilitar las capacidades de los grupos armados y evitar que continúen fortaleciendo su presencia en el territorio.

“La Quinta Brigada confirma su compromiso de debilitar las capacidades de la amenaza. De esta forma se afecta a esta estructura, se protege a la población civil y a la fuerza pública”, manifestó el oficial.

Finalmente, el comandante invitó a los ciudadanos a suministrar información que permita prevenir hechos delictivos y facilitar las operaciones contra los grupos armados ilegales.