Marco Rubio invitó al nuevo presidente de Paraguay a una reunión tras destitución de Santiago Peña

WASHINGTON, D.C., UNITED STATES - OCTOBER 29: U.S. Secretary of State Marco Rubio speaks before signing a sign a memorandum of understanding during a signing ceremony with Finnish Foreign Minister Elina Valtonen in the Treaty Room at the U.S. Department of State in Washington, D.C., on October 29, 2026. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) / Anadolu

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, confirmó que sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que ambos reafirmaron su compromiso de fortalecer las relaciones entre sus países y mantener la cooperación en seguridad, tecnología, comercio e inversiones.

La llamada tuvo lugar el domingo 8 de noviembre, según informó el Departamento de Estado estadounidense, y representa uno de los primeros contactos diplomáticos de alto nivel de Alliana desde que asumió la Presidencia paraguaya el pasado viernes.

A través de su cuenta en X, el mandatario destacó las buenas relaciones entre ambos países y agradeció al jefe de la diplomacia estadounidense por invitarlo a un próximo encuentro, del que no se han confirmado la fecha ni el lugar.

“Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en seguridad, tecnología, comercio, inversiones y desarrollo”, escribió.

El mandatario también agradeció la disposición de Rubio para continuar fortaleciendo la alianza estratégica entre Paraguay y Estados Unidos.

La relación entre Paraguay y Estados Unidos tras la salida de Santiago Peña

El contacto se produce en medio de una transición política en Paraguay, después de que Santiago Peña fuera destituido el viernes 6 de noviembre mediante un juicio político impulsado tras el escándalo financiero de Ueno Bank.

Alliana, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente, asumió la jefatura del Estado en un escenario marcado por las investigaciones judiciales, las manifestaciones ciudadanas y la incertidumbre sobre los recursos de millones de ahorradores.

Durante la administración de Peña, Paraguay fortaleció sus vínculos con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, especialmente en asuntos de seguridad regional y política exterior.

El país suramericano se sumó a la coalición militar Escudo de las Américas y mantuvo posiciones cercanas a Washington en temas internacionales, entre ellos el respaldo a Israel y las relaciones diplomáticas con Taiwán.

Alliana también había mantenido contactos con la administración estadounidense antes de asumir la Presidencia. En agosto pasado, cuando todavía era vicepresidente, viajó a Washington y sostuvo una reunión con Rubio y otros altos funcionarios del Departamento de Estado.

Tras su llegada al poder, Estados Unidos reiteró su disposición de continuar trabajando con Paraguay como socio estratégico regional.

La crisis de Ueno Bank que provocó la caída de Peña

La transición presidencial se produjo después de que el Banco Central del Paraguay ordenara el martes 3 de noviembre iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad financiera privada que contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes.

La intervención dejó congelados los depósitos de miles de ciudadanos y cuantiosos recursos de instituciones estatales, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS).

El caso desencadenó una crisis política que terminó con la destitución de Peña, señalado por sus vínculos con la entidad bancaria, de cuyo grupo controlador había sido accionista.

El expresidente permanece bajo prisión preventiva tras ser imputado por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como supuesto autor, dentro de la investigación por el colapso financiero.