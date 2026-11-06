Senado de Paraguay rechaza aplazar el juicio político contra Santiago Peña

Peña pidió más tiempo para preparar su defensa, luego de recibir una acusación formal de 15 páginas, acompañada de cerca de 300 páginas de anexos. Sin embargo, el presidente del Senado, Basilio Núñez, confirmó que la petición no consiguió los votos necesarios para ser aprobada.

¿Por qué Santiago Peña enfrenta un juicio político?

Los cuestionamientos contra el mandatario están relacionados con sus antiguos vínculos empresariales con un grupo que controlaba el Banco Ueno. Aunque Peña vendió sus acciones el año pasado, los legisladores examinan posibles conflictos de intereses y presuntas conductas indebidas relacionadas con esa relación empresarial.

La controversia se intensificó tras la intervención del Banco Ueno, ordenada por el Banco Central de Paraguay debido a una grave escasez de capital. La medida afectó temporalmente el acceso a los depósitos de cerca de tres millones de personas, incluidos pensionistas, y provocó manifestaciones ciudadanas.

¿Qué pasará con la Presidencia de Paraguay?

La crisis política también está marcada por el anuncio de Peña sobre su intención de renunciar a la Presidencia. Sin embargo, el Congreso no logró reunir el cuórum necesario para pronunciarse sobre su dimisión, por lo que el mandatario continúa en el cargo.

Mientras avanza el proceso político, la oposición y distintos sectores ciudadanos mantienen sus exigencias de explicaciones sobre la situación financiera del banco y los posibles conflictos de intereses.

Si se concreta la salida de Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría la Presidencia de Paraguay.