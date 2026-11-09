José Manuel Restrepo responde a cuestionamientos por cifras de la ‘Milagro Week’

La polémica por las cifras de la denominada ‘Milagro Week’, una estrategia del Gobierno para atraer inversión extranjera, enfrenta al vicepresidente José Manuel Restrepo con la exministra Diana Morales, quien pidió explicaciones sobre el número y la selección de los proyectos que harán parte de este encuentro.

Morales cuestionó que, mientras se habla de más de 130 iniciativas de inversión, el Banco de Proyectos de ‘La Patria Milagro’, publicado en la Ventanilla Única de Inversión (VUI), registre apenas 12 proyectos. También preguntó por qué se incorporaron iniciativas de empresas privadas a un portafolio que anteriormente estaba enfocado en inversión pública.

La exministra explicó que, según la información disponible, cerca del 80 % del valor de los proyectos publicados corresponde a iniciativas ferroviarias que fueron impulsadas durante el Gobierno de Gustavo Petro. Además, cuestionó la inclusión de cinco proyectos empresariales privados en el nuevo banco de proyectos y pidió conocer quién autorizó su selección, qué criterios se utilizaron y cómo se garantiza que no existan beneficios para determinadas compañías.

Ante estos cuestionamientos, Restrepo respondió que la cifra de 12 proyectos no refleja el total de iniciativas evaluadas para el encuentro internacional.

“¡Fake news! Hay más de 130 proyectos evaluados para Milagro Week. Es necesario hacer bien la tarea periodística”, escribió inicialmente el vicepresidente en su cuenta de X.

Posteriormente, amplió su respuesta y aseguró que nunca ha estigmatizado a ningún medio de comunicación. También agradeció que se reconociera el error y se realizara la corrección correspondiente.

Restrepo sostuvo que el problema no fue solamente la verificación de las cifras, sino también la falta de consulta a las fuentes. Según afirmó, ni él ni los funcionarios de la Vicepresidencia fueron contactados antes de la publicación.

“Creo profundamente en el aporte de los medios a la construcción de la democracia. Precisamente por eso, considero fundamental que exista rigor y profesionalismo en el ejercicio periodístico”, manifestó.

El vicepresidente también rechazó que sus críticas al trabajo periodístico sean interpretadas como una forma de estigmatización. Aseguró que las diferencias ideológicas son legítimas, pero advirtió que no deben convertirse en sesgos que afecten la responsabilidad de los medios frente a la opinión pública.

¿Qué es la ‘Milagro Week’?

La ‘Milagro Week’ es una estrategia del Gobierno nacional para presentar oportunidades de inversión en Colombia ante empresarios, fondos de inversión y entidades financieras internacionales. Su primera edición está programada del 16 al 19 de noviembre en Nueva York.

La iniciativa es liderada por la Vicepresidencia, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia. El propósito es conseguir financiación para proyectos de sectores como infraestructura, energía, minería, transporte, turismo y tecnología.