Google avanza con la IA y prueba con éxito un chip en el espacio

El satélite Project Suncatcher, ejecutó el modelo Gemma 4 en órbita y envió un poema generado por IA a la Tierra, esto se convierte en un primer paso hacia los centros de datos espaciales.

Este suceso, además de ser un hito histórico, con esto Google acaba de dar un paso importante en la exploración de nuevas formas de ejecutar IA, a medida que crecen las preocupaciones sobre el alto consumo de recursos del planeta para mantener operando la infraestructura que necesita la inteligencia artificial.

Google, anunció que había recibido desde la órbita una respuesta generada por su modelo abierto Gemma 4 mediante una unidad de procesamiento tensorial (TPU), un chip especializado de categoría centro de datos.

El satélite, fue construido en colaboración con Planet y lanzado el 1 de octubre en una misión de SpaceX, forma parte de Project Suncatcher, la iniciativa con la que investiga la computación espacial. Por ahora, el resultado no equivale a tener un centro de datos funcionando allí arriba.

La prueba consistió en algo mucho más sencillo: pedirle al modelo que escribiera sobre el espacio ‘Hola Mundo’ con un emoji acompañándolo.

Avance de la inteligencia artificial

El crecimiento de la inteligencia artificial está incrementando la demanda de centros de datos, electricidad y sistemas de refrigeración. La infraestructura necesaria para ejecutar modelos cada vez más grandes también plantea desafíos relacionados con el consumo energético y la disponibilidad de recursos. Es aquí donde el Project Suncatcher podría marcar la diferencia.

La propuesta de Google consiste en investigar la posibilidad de desplegar satélites equipados con procesadores especializados para ejecutar modelos de inteligencia artificial. Al operar en determinadas órbitas, estos dispositivos podrían aprovechar la energía solar durante periodos mucho más prolongados que las instalaciones terrestres.

¿Qué sigue para Project Suncatcher?

La prueba realizada con Gemma 4 es apenas el comienzo, Google explicó que ahora continuará evaluando el comportamiento de sus procesadores TPU frente a las condiciones térmicas y la radiación del espacio.

El siguiente gran objetivo está previsto para 2027, cuando la compañía espera probar dos satélites interconectados. La idea es estudiar cómo pueden comunicarse entre sí mediante enlaces ópticos y, eventualmente, trabajar de manera coordinada para ejecutar cargas de inteligencia artificial más exigentes.

Por ahora, no se habla de que los centros de datos espaciales sean capaces de ejecutar los modelos más avanzados de Google ni de una tecnología que vaya a reemplazar las instalaciones terrestres en el corto plazo. Pero el experimento plantea que si la demanda de inteligencia artificial continúa creciendo, parte de la infraestructura necesaria para sostenerla podría terminar operando fuera de nuestro planeta.

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