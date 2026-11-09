Dos personas muertas y dos viviendas destruidas deja un incendio estructural en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Ibagué, confirmó que en medio de un incendio estructural que se registró en el barrio Eduardo Santos en la mañana del domingo 8 de noviembre fallecieron dos personas.

“Sobre las 11 de la mañana de este domingo atendimos un incendio estructural con 6 maquinas y 13 unidades bomberiles, conflagración que inició en una vivienda tipo cambuche construida en madera en la que se guardaban elementos de reciclaje”, dijo Humberto Leal.

El funcionario de la administración municipal confirmó que en medio del incendio estructural dos personas murieron “Los cuerpos uno de sexo masculino y otro femenino, se hizo el levantamiento, ahora viene la identificación por parte de Medicina Legal para poder revelar las identidades”.

Caracol Radio conoció que los cuerpos encontrados corresponderían a una pareja que residía en una vivienda artesanal que se encontraba al aparecer bajo candado, lo que no habría permitido que estas dos personas alcanzaran a salir.

“Estas personas estaban en una vivienda tipo cambuche, las llamas pasaron a otra que servía como albergue, las autoridades están investigando, a los afectados se le entregaron ayudas humanitarias”, dijo Leal.

Finalmente, Humberto Leal, sostuvo que en lo corrido del año 2026 se han presentado más de 700 incendios entre estructurales y forestales que han dejado tres personas muertas en Ibagué.

Dato: el incendio estructural que se presentó en el barrio Eduardo Santos dejó pérdidas materiales y dos personas sin vida. Las causas del incendio son material de investigación.