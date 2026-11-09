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09 nov 2026 Actualizado 11:01

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Cúcuta

Cuatro heridos en ataques violentos en Cúcuta

Los hechos se presentaron en La Laguna y en Antonia Santos

Ataque armado en Villa del Rosario

Ataque armado en Villa del Rosario(Wikipedia.org)

Ataque armado en Villa del Rosario
Cúcuta
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Cúcuta

Cuatro personas resultaron heridas en acciones violentas registradas en las últimas horas en la ciudad de Cúcuta en hechos que son materia de investigación.

La primera acción se presentó en el barrio La Laguna donde sicarios llegaron hasta la cancha del sector y disparó contra un grupo de personas.

El saldo dejó dos personas heridas que fueron trasladadas a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica especializada.

Mientras tanto, en el barrio Antonia Santos se generó una discusión entre varias personas que terminó con dos hombres heridos con arma de fuego.

Por estos hechos, las autoridades guardan completo silencio frente a los móviles e identidad de las víctimas de estos hechos violentos que generaron nuevamente preocupación en la ciudadanía por los reiterados hechos de violencia en esta capital.

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