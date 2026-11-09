Capturan cuatro presuntos integrantes de las Farc en el Catatumbo

Operaciones ofensivas en del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 30, de la Fuerza de Tarea Vulcano, en coordinación con la Policía Nacional, en la vereda La Perla del municipio de Tibú, Norte de Santander permitió la captura de cuatro integrantes de las Farc, frente 33.

La operación permitió la captura de estas personas integrantes de esta estructura y la recuperación de un menor de edad, para un total de cinco personas que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, encargadas de adelantar los respectivos procesos judiciales y, en el caso del menor, garantizar el restablecimiento de sus derechos.

Dentro de los capturados se encuentra alias “Eddy”, señalado como segundo cabecilla de escuadra de la comisión Roque González, así como de alias “Franyer”, sicario de esta estructura terrorista y alias “Franklin”, quien se desempeñaba como dronista y sicario.

Durante el procedimiento también fueron recuperados dos vehículos, una camioneta y una motocicleta que, de acuerdo con los registros judiciales, figuraba como hurtada.

Estos automotores presuntamente eran utilizados para movilizar personal, armamento e insumos al servicio de esta organización ilegal.

Asimismo, las tropas incautaron un importante arsenal compuesto por tres pistolas, un arma larga, un cañón de fusil AK-47, una culata, dos cerrojos, un supresor de sonido, una mira telescópica, un bípode de precisión, siete proveedores y abundante munición de diferentes calibres.

En materia de comunicaciones, fueron hallados tres radios, dos cargadores de dos metros, diez teléfonos celulares y tres brazaletes alusivos a esta estructura armada ilegal.

De igual manera, se logró una importante afectación a las capacidades explosivas del grupo armado, mediante la incautación de aproximadamente 938 metros de cordón detonante, cinco kilogramos de pentolita, cuatro detonadores, dos tarros de pólvora negra y dos cilindros de 20 libras.

Además, fueron destruidos de manera controlada, por personal especializado, una granada, un dispositivo explosivo improvisado que por sus características de asemeja a una mina antipersonal y cuatro más que podían ser usados como trampas explosivas.