CAR Cundinamarca alertó estrés hídrico severo en el departamento

Pese al incremento de las lluvias en un 93% durante el mes de octubre, en comparación con septiembre, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, advirtió que el departamento se encuentra en un estrés hídrico severo previo a la etapa más intensa del Fenómeno de El Niño.

Según el monitoreo a las precipitaciones en el departamento, el mes de noviembre arrancó con bajas lluvias y aunque se prevén algunos periodos de lluvias, estos se irán reduciendo gradualmente hasta dar tránsito al periodo seco de fin de año, lo que agudiza la crisis de abastecimiento de agua en la que ya se encuentra Cundinamarca.

“Octubre cerró como un mes con precipitaciones considerables pero aun así no fue suficiente para recuperar muchas de nuestras cuencas hidrográficas, pues en las dos últimas semanas del mes las lluvias se redujeron hasta en 50 %” explicó el subdirector de Planificación y Ordenamiento Ambiental de la CAR, Carlos Emilio Gutiérrez.

De acuerdo con estos análisis, la entrada del mes de noviembre marca el anticipo de una transición hacia condiciones cada vez más secas, y si bien se prevén lluvias aisladas, estas se reducirán gradualmente dando transición a un diciembre que, además de ser uno de los meses más secos del año, tendrá déficit generalizado y severo con anomalías negativas en algunas zonas de lacuenca del río Suárez y del río Bogotá.

Municipios en alerta por desabastecimiento de agua

Alerta Roja: Caparrapí, El Colegio, Silvania, Vergara y Villeta. Es decir, con condiciones críticas de vulnerabilidad lo que genera riesgo sobre sus fuentes de abastecimiento. Mientras que municipios como Viotá, Puli y Puerto Salgar, se encuentran bajo declaratoria de calamidad pública.

Caparrapí, El Colegio, Silvania, Vergara y Villeta. Es decir, con condiciones críticas de vulnerabilidad lo que genera riesgo sobre sus fuentes de abastecimiento. Mientras que municipios como Viotá, Puli y Puerto Salgar, se encuentran bajo declaratoria de calamidad pública. Alerta Naranja: Cachipay, Facatativá, Apulo y Villagómez.

Cachipay, Facatativá, Apulo y Villagómez. Alerta Amarilla: La Mesa, Anapoima, Anolaima, San Antonio del Tequendama, Buenavista, Caldas, Saboyá, San Miguel de Sema.

“A nuestros análisis por desabastecimiento hídrico se suma el monitoreo de las temperaturas, pues en la actualidad vemos anomalías en algunas partes del territorio, con marcadores entre 0,5 y 1 grado por encima de la temperatura promedio en ciertos momentos del día, es decir, se observan picos que superan los promedios registrados en los últimos diez años, lo cual permite prever desde ya un mes de diciembre bastante caluroso, con altas radiaciones y con disminución de las precipitaciones hasta en un 80%”, aseguró el subdirector Gutiérrez.

Es decir, se estiman condiciones hídricas deficitarias en buena parte de Cundinamarca, producto de la intensificación de El Niño y de la condición particularmente seca que tiene el mes de diciembre cada año.