Frustran atentado terrorista en la vía Pamplona-Bucaramanga

Norte de Santander

Soldados del Batallón de Infantería Liviana N.°13 General Custodio García Rovira de la Brigada30 neutralizaron una presunta acción terrorista en zona rural de la vereda Fontibón, municipio de Pamplona, Norte de Santander.

En operaciones de reconocimiento, el equipo de expertos anti explosivos ubicó y destruyó de forma controlada un artefacto explosivo improvisado, instalado por integrantes de la comisión Martha Cecilia Pabón del Frente Efraín Pabón Pabón del GAO ELN.

En otra acción, se evitó una acción violenta contra unidades militares en la zona rural del municipio de Convención en la región del Catatumbo.

“Estas acciones cobardes atentan contra la población civil y la Fuerza Pública, constituyendo una flagrante violación a los DD.HH. y al DIH” dijo una autoridad militar.

Se informó que el Ejército Nacional seguirá haciendo presencia en el sector trabajando por la seguridad y tranquilidad de los norte de santandereanos.