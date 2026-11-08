Tres explosiones en un mes tienen en alerta a Suárez, Cauca por presencia de explosivos en vía rural

Además de los daños que quedan sobre la vía a la alcaldía local le preocupa el peligro que corre la comunidad en general. Crédito: Suministrada.

Suárez - Cauca

Tres explosiones en menos de un kilómetro de vía mantienen en riesgo a la población de Suárez, Cauca, por la presencia de artefactos instalados en alcantarillas de la carretera que comunica la cabecera municipal con la zona rural. Hay temor en la localidad por la posibilidad de que existan más cargas.

La afectación se registra para más de 7 mil habitantes en este corredor clave para la movilidad y la economía local que comunica a los corregimientos de Agua Clara, La Betulia, Bella Vista y Los Robles, compuestos por 38 veredas.

Los hechos ocurrieron el 6 y el 26 de octubre, y el más reciente el 7 de noviembre, en la vereda Playa Rica, donde fue encontrada una pancarta de las disidencias de las Farc.

Las explosiones se han registrado en los tramos de la vía entre las veredas El Amparo y Playa Rica.

La Alcaldía, con información de la comunidad, indicó que las detonaciones se registraron durante fuertes lluvias y descargas eléctricas lo que habría provocado las explosiones.

El acalde César Cerón manifestó que “la situación es compleja, casi que cada 8 días se repite la situación. Preocupan los daños que quedan sobre la vía y el peligro que corre la comunidad en general”.

Información preliminar señala que los artefactos habrían sido instalados por disidencias al mando de alias Mordisco para atentar contra la Fuerza Pública.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales. Las autoridades verifican posibles daños en viviendas y afectaciones por aturdimiento entre los habitantes.

Ante el riesgo de nuevos explosivos, la Administración Municipal pidió evitar la zona y no manipular elementos sospechosos.

“Se recomienda a conductores, motociclistas y peatones transitar con máxima precaución y evitar acercarse, manipular o intentar verificar cualquier elemento sospechoso que pueda corresponder a un artefacto explosivo”.

El alcalde afirmó que se solicitó la intervención de los organismos que tienen que ver con la desactivación de explosivos para que actúen de manera oportuna y se evite una tragedia.

El Ejército, por su parte, rechazó el uso de explosivos en corredores civiles por considerar que vulnera el Derecho Internacional Humanitario. La Alcaldía pidió mantener a la población civil al margen del conflicto.