Lincharon a un hombre que habría intentado ingresar a una habitación donde había dos niñas

Joven capturado señalado de ocasionar la muerte a un hombre por una golpiza- foto policia Metropolitana

Medellín

Las autoridades informaron que en el centro de Medellín se reportó un hecho violento que deja una persona muerta y dos capturadas en hechos que son materia de investigación por parte de la Policía Metropolitana.

Según el reporte del caso, durante la madrugada de este martes se reportó la agresión de varias personas contra un hombre que, debido a los golpes, falleció. La víctima fue identificada como José Luis Botero, de 43 años, quien fue llevado a un centro médico, pero murió.

“Este ciudadano se encontraba en un hotel, y presuntamente habría intentado ingresar a una habitación con 2 niñas de 7 y 9 años de edad. Según las primeras versiones recolectadas, varias personas habrían intervenido y retirado al hombre del establecimiento, causándole lesiones en diferentes partes del cuerpo.”, Coronel José Fernando Mazo, Comandante Operativo Policía Metropolitana.

Las dos menores fueron halladas con sus padres y la policía de Infancia y Adolescencia les activó la ruta de protección. En el lugar fueron capturadas dos jóvenes de 23 y 26 años que le habrían propinado los golpes al fallecido y habrían tomado justicia por mano propia.

Desde la alcaldía rechazaron todo tipo de actos de violencia y recalcó que el cuidado de los niños, niñas y adolescentes es una prioridad.