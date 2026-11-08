Policía investiga presunto envenenamiento de perros en Santa Marta: dos permanecen en recuperación

En videos de cámaras de seguridad se observa a los sujetos lanzando trozos de alimento por las rejas de las casas. Foto: Captura de Video

La Policía Metropolitana de Santa Marta puso en marcha una investigación para identificar a tres hombres encapuchados que habrían arrojado alimentos a varias viviendas del barrio El Trébol, también conocido como Villa Rosalía, en un presunto caso de maltrato animal que ha generado preocupación entre sus habitantes.

El caso salió a la luz luego de que circularan videos de cámaras de seguridad en los que se observa a tres sujetos recorriendo el sector durante la madrugada y lanzando trozos de alimento por encima de las rejas de algunas viviendas donde permanecían mascotas. Los residentes sospechan que se trataría de comida contaminada con alguna sustancia tóxica.

De acuerdo con las denuncias de la comunidad, cinco perros habrían muerto y otros ocho presentado afectaciones de salud después de lo ocurrido. Los vecinos aseguran que encontraron restos de salchichón en las inmediaciones de sus viviendas y piden establecer quiénes aparecen en las grabaciones y qué contenían los alimentos.

Policía conformó equipo especializado para investigar

Frente a estos hechos, la institución informó que dispuso un componente especial integrado por personal de Carabineros y Protección Ambiental, Inteligencia Policial e Investigación Criminal, que trabajará de manera coordinada con el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía General de la Nación.

Las labores estarán enfocadas en identificar, ubicar y capturar a los presuntos responsables, así como esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. La Policía indicó que la investigación se adelantará en el marco de la Ley Ángel, que reconoce a los animales como seres sintientes y contempla sanciones frente al maltrato.

Policía reporta dos perros afectados y entrega balance

En su pronunciamiento, la Policía señaló que, durante las verificaciones realizadas, logró corroborar que dos caninos resultaron afectados. Según la institución, ambos están fuera de peligro y permanecen en recuperación en el Centro de Bienestar Animal.

Este balance contrasta con las denuncias iniciales de los habitantes, quienes reportaron cinco perros muertos y otros ocho enfermos. Por ahora, la institución no confirmó oficialmente esos fallecimientos ni se ha establecido mediante pruebas técnicas que los alimentos arrojados contuvieran veneno.

La Policía rechazó cualquier acción contra la vida y la integridad de los animales e invitó a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en la investigación y esclarecer lo sucedido en este sector de Santa Marta.