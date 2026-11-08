Emergencia en Palmor por lluvias: inundaciones, familias afectadas y vías dañadas en Sierra Nevada

Las intensas lluvias que azotaron la Sierra Nevada de Santa Marta provocaron una emergencia en Palmor y San Javier, corregimientos de la zona rural de Ciénaga, Magdalena. Las crecientes de quebradas y afluentes inundaron viviendas, ocasionaron pérdidas materiales y dejaron graves afectaciones en la infraestructura vial.

De acuerdo con los reportes de la comunidad, el agua ingresó a numerosas casas y dañó electrodomésticos, camas y otras pertenencias. En Palmor, los habitantes estiman que entre 100 y 150 viviendas podrían haber resultado afectadas, mientras piden atención urgente para las familias damnificadas.

Crecientes y deslizamientos complican la movilidad

La emergencia también golpeó las vías terciarias y se reportaron deslizamientos, tramos deteriorados y sectores rurales con dificultades de comunicación y acceso. Además, la creciente de la cuenca alta del río Sevilla sobrepasó el puente que comunica a Palmor con San Javier. En medio de la emergencia, una avalancha atrapó un camión que transportaba gas hacia San Javier.

Las condiciones de las carreteras representan un grave riesgo para los conductores que diariamente transportan mercancías hasta estas poblaciones. Ante el deterioro de las vías y la falta de maquinaria amarilla, cada recorrido se convierte en una travesía peligrosa, en la que los transportadores arriesgan sus vidas para garantizar el abastecimiento de las comunidades.

A esto se suman reportes de interrupciones en el servicio de energía eléctrica y fallas en la telefonía móvil, situación que dificulta la comunicación en medio de la emergencia.

Habitantes piden maquinaria y ayuda urgente

La comunidad hizo un llamado a la Alcaldía de Ciénaga, la Gobernación del Magdalena y al Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, para que envíen ayudas humanitarias y maquinaria amarilla.

La preocupación aumenta porque desde hace semanas los habitantes y productores cafeteros venían advirtiendo sobre el deterioro de las vías y las dificultades para transportar sus cosechas. Las nuevas lluvias agravan esas condiciones y ponen en riesgo la movilidad, el abastecimiento y la economía de estas poblaciones.

La magnitud de los daños y el número definitivo de familias afectadas están pendientes de verificación por parte de los organismos de gestión del riesgo.