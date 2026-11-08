Medellín recolectó más de 47 toneladas de alimentos y $624 millones en donatón contra el hambre

Medellín

Medellín registró una importante jornada de solidaridad durante la tercera Donatón de la Alianza Medellín Cero Hambre, realizada en Parques del Río, donde se lograron recolectar más de 47,6 toneladas de alimentos no perecederos y $624 millones en donaciones económicas.

La jornada, liderada por la Alcaldía de Medellín este 7 de noviembre, contó con la participación de más de 60 empresas y organizaciones, además de ciudadanos que realizaron sus aportes para contribuir a la lucha contra el hambre en la capital antioqueña.

De acuerdo con el balance entregado por la Administración Distrital, la cantidad de alimentos recolectados superó en 11 toneladas la registrada durante la donatón del año anterior.

Los víveres recibidos equivalen a 120.858 raciones de comida, que serán distribuidas entre familias en situación de vulnerabilidad a través de bancos de alimentos y organizaciones especializadas.

¿Cómo se distribuirán los alimentos y recursos recaudados?

Además de las donaciones en especie, la jornada permitió reunir un total de $624.568.072 en aportes económicos, que serán administrados a través de la Corporación Presentes.

Estos recursos se convertirán en vales de alimentación destinados a las familias priorizadas por el programa Medellín Solidaria, quienes podrán utilizarlos para adquirir productos en tiendas y supermercados aliados.

Por su parte, los alimentos no perecederos recolectados fueron entregados a bancos de alimentos y entidades encargadas de gestionar su distribución, con el propósito de que lleguen a los hogares que más los necesitan.

Con estos resultados, la Alianza Medellín Cero Hambre busca fortalecer la articulación entre el sector público, las empresas privadas, las organizaciones sociales y la ciudadanía para enfrentar la inseguridad alimentaria en Medellín.

La Administración Distrital recordó que las personas y empresas interesadas en continuar apoyando esta estrategia pueden realizar sus aportes a través de la página web www.medellincerohambre.org.

De esta manera, la tercera Donatón se consolida como un espacio de participación ciudadana que busca movilizar recursos y ampliar las ayudas alimentarias dirigidas a las familias más vulnerables de la ciudad.