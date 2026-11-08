Asociación Colombiana de Locutores rechaza amenazas contra medios de comunicación y pide garantías

La Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores (ACL) rechazó las amenazas contra varios medios de comunicación de Colombia, conocidas durante este fin de semana. A través de un comunicado, el gremio manifestó su preocupación por estos hechos y advirtió que no se puede permitir que se vulnere la libertad de prensa ni el derecho a informar y estar informados.

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La asociación también señaló que es inaceptable cualquier amenaza contra las instalaciones de los medios de comunicación o que ponga en riesgo la tranquilidad de quienes ejercen el periodismo. Además, defendió la libre expresión y el trabajo de los profesionales que desarrollan su labor con compromiso.

Finalmente, la ACL expresó su solidaridad con periodistas, directivos y demás colaboradores de los medios afectados, y pidió a las autoridades acompañar y hacer seguimiento a las denuncias. “Es importante garantizar condiciones de seguridad para el normal desarrollo de la actividad periodística en Colombia”, dicen.