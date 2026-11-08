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08 nov 2026 Actualizado 19:56

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Asociación Colombiana de Locutores rechaza amenazas contra medios de comunicación y pide garantías

La ACL expresó su solidaridad con periodistas, directivos y demás colaboradores de los medios afectados, y pidió a las autoridades acompañar y hacer seguimiento a las denuncias.

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La Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores (ACL) rechazó las amenazas contra varios medios de comunicación de Colombia, conocidas durante este fin de semana. A través de un comunicado, el gremio manifestó su preocupación por estos hechos y advirtió que no se puede permitir que se vulnere la libertad de prensa ni el derecho a informar y estar informados.

La asociación también señaló que es inaceptable cualquier amenaza contra las instalaciones de los medios de comunicación o que ponga en riesgo la tranquilidad de quienes ejercen el periodismo. Además, defendió la libre expresión y el trabajo de los profesionales que desarrollan su labor con compromiso.

Finalmente, la ACL expresó su solidaridad con periodistas, directivos y demás colaboradores de los medios afectados, y pidió a las autoridades acompañar y hacer seguimiento a las denuncias. Es importante garantizar condiciones de seguridad para el normal desarrollo de la actividad periodística en Colombia”, dicen.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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