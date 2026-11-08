Hombre llegó disparando a un establecimiento en El Retén: un muerto, tres heridos y un capturado

Un ataque con arma de fuego registrado en un establecimiento comercial del barrio Centro del municipio de El Retén, Magdalena, dejó un joven de 24 años muerto y otras tres personas heridas. La Policía Nacional confirmó que uno de los presuntos responsables fue capturado tras una persecución.

De acuerdo con el comunicado oficial, los hechos ocurrieron hacia las 11:00 de la noche del sábado 7 de noviembre, cuando dos sujetos llegaron al establecimiento y, sin mediar palabra, dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. Posteriormente, huyeron.

La víctima mortal fue identificada como Elkin David Gamarra Maldonado, de 24 años. Entre tanto, los tres heridos reciben atención médica. La institución no entregó detalles sobre sus identidades ni sobre su estado de salud.

La Policía indicó que la reacción de las unidades permitió perseguir a los presuntos agresores y capturar a uno de ellos, quien deberá responder ante las autoridades judiciales por su presunta participación en el homicidio y las lesiones.

Investigan los móviles del ataque

Funcionarios de investigación criminal e inteligencia policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque e identificar y capturar al segundo implicado.

La Policía anunció que mantendrá los operativos en el municipio e hizo un llamado a la ciudadanía para entregar información que permita avanzar en el esclarecimiento de este hecho, a través de la línea de emergencia 123.