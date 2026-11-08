Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 nov 2026 Actualizado 17:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

GAULA entrega mercados y refuerza prevención contra la extorsión en El Rodadero

La Policía realizó una jornada de acercamiento con residentes y vendedores informales de este sector turístico de Santa Marta, donde entregó recomendaciones de seguridad y recordó la importancia de denunciar a través de la línea 165.

GAULA entrega mercados y refuerza prevención contra la extorsión en El Rodadero. Foto: GAULA

GAULA entrega mercados y refuerza prevención contra la extorsión en El Rodadero. Foto: GAULA

GAULA entrega mercados y refuerza prevención contra la extorsión en El Rodadero. Foto: GAULA

David Echavez

Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

El GAULA de la Policía Nacional adelantó una jornada preventiva en El Rodadero, Santa Marta, para fortalecer la confianza ciudadana y alertar sobre las diferentes modalidades de extorsión.

Durante la actividad, los uniformados brindaron recomendaciones de autoprotección y orientaron a la comunidad sobre la importancia de denunciar oportunamente cualquier situación relacionada con este delito.

La jornada también incluyó la entrega de mercados a vendedores informales, acompañada de mensajes para promover la denuncia y el uso de la línea gratuita nacional 165, habilitada para recibir reportes y brindar orientación.

La actividad fue liderada por la mayor Carolina Correa Cuartas, comandante del GAULA en Santa Marta, que reiteró el llamado a la ciudadanía a no ceder ante las amenazas y denunciar bajo la consigna: “Yo no pago, yo denuncio”.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado