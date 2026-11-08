GAULA entrega mercados y refuerza prevención contra la extorsión en El Rodadero. Foto: GAULA

El GAULA de la Policía Nacional adelantó una jornada preventiva en El Rodadero, Santa Marta, para fortalecer la confianza ciudadana y alertar sobre las diferentes modalidades de extorsión.

Durante la actividad, los uniformados brindaron recomendaciones de autoprotección y orientaron a la comunidad sobre la importancia de denunciar oportunamente cualquier situación relacionada con este delito.

La jornada también incluyó la entrega de mercados a vendedores informales, acompañada de mensajes para promover la denuncia y el uso de la línea gratuita nacional 165, habilitada para recibir reportes y brindar orientación.

La actividad fue liderada por la mayor Carolina Correa Cuartas, comandante del GAULA en Santa Marta, que reiteró el llamado a la ciudadanía a no ceder ante las amenazas y denunciar bajo la consigna: “Yo no pago, yo denuncio”.