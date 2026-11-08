Hamilton llevó sonidos afrocaribeños al medio tiempo de la NFL en Madrid: así fue su presentación

El artista colombiano Hamilton fue el invitado sorpresa en el espectáculo de medio tiempo del NFL Madrid Game 2026, donde se presentó junto a Manuel Turizo y el también cartagenero Zaider.

Durante el halftime show, que se realizó este 8 de noviembre en Madrid, Hamilton interpretó ‘YOYO’ en uno de los escenarios deportivos más importantes del mundo.

La presentación tuvo lugar durante el partido entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, como parte de la temporada internacional de la NFL. Manuel Turizo había sido anunciado previamente como el artista principal del espectáculo.

Trayectoria de Hamilton

Hamilton recientemente presentó ‘Arroz con Huevo’, su colaboración con el artista panameño Sech.

El cartagenero también prepara ‘El Pelaito de CTG Colombia Tour 2026/27′, una gira que comenzará en Cartagena y recorrerá ocho ciudades del país.

El concierto final será el 3 de abril de 2027 en el Movistar Arena de Bogotá.

Conocido como el AfroRockStar, Hamilton ha desarrollado una identidad musical que combina afrobeats, música urbana, dancehall y ritmos del Caribe colombiano.

En 2024 presentó el EP ‘Los Reyes del Mar’, que marcó una etapa importante en su desarrollo artístico. Posteriormente lanzó “AFROROCKSTAR”, su primer álbum de estudio, con colaboraciones de artistas como Farruko, Maluma, Nanpa Básico, De La Ghetto, Kapo y Mau y Ricky.

Durante 2026, el artista también fue incluido en la lista Forbes Colombia 30 Under 30, seleccionado para YouTube Foundry y recibió seis nominaciones a los Premios Nuestra Tierra, dos a los Premios Tu Música Urbano y su primera nominación a Premio Lo Nuestro.