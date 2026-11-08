Radamel Uribe, la voz de Kbeto Zuleta que deja una huella en el vallenato: ¿Cuál fue su legado?

La música vallenata está de luto tras la muerte de Radamel Uribe Navarro, quien durante su trabajo con la agrupación de Kbeto Zuleta se desempeñó como corista y primera voz. Su fallecimiento, ocurrido el 8 de noviembre en una clínica de Valledupar, representa una nueva pérdida para el equipo musical que resultó afectado por el accidente de tránsito en el que se movilizaban sus integrantes.

Más allá de la noticia de su muerte, la partida de Uribe pone de relieve el papel de los músicos que acompañan a los intérpretes vallenatos en los escenarios. Su labor como voz dentro del conjunto de Kbeto Zuleta hacía parte de la propuesta musical con la que la agrupación se presentaba ante sus seguidores.

El papel de Radamel Uribe en la agrupación de Kbeto Zuleta

En los conjuntos vallenatos, los coristas cumplen una función importante en la interpretación de las canciones. Sus voces acompañan al cantante principal, aportan armonías y contribuyen al desarrollo de las presentaciones en vivo.

Radamel Uribe Navarro se desempeñaba como corista y primera voz de la agrupación de Kbeto Zuleta, un trabajo que lo vinculaba directamente con la actividad musical del conjunto.

Su nombre queda ligado a una agrupación que ha tenido que enfrentar uno de los momentos más difíciles de su historia, luego del accidente ocurrido cuando sus integrantes regresaban de una presentación en Sincelejo.

Una despedida que enluta al vallenato

La muerte de Radamel Uribe se suma a la de Geovanny Lobo, también corista, y Harold Santana, guitarrista, quienes fallecieron en el lugar del accidente registrado el 26 de octubre en inmediaciones del río Ariguaní.

Tras conocerse el fallecimiento de Uribe, Esteban Bolaño, mánager de la agrupación, compartió un mensaje de despedida en sus redes sociales:

“Mi Rada querido ve con Dios. Gracias por tanto respeto y cariño. Dios te abra los cielos y te reciba en sus brazos”.

El mensaje refleja el dolor de quienes compartieron con el músico durante su trabajo en la agrupación.

Radamel Uribe deja el recuerdo de su participación en el conjunto de Kbeto Zuleta y de su trabajo como voz dentro de la música vallenata, en medio de una tragedia que ha golpeado profundamente a sus compañeros, familiares y seguidores del género.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente de tránsito que dejó tres integrantes de la agrupación fallecidos.