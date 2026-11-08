Luis Alfonso celebró sus 33 años con un sold out en Bogotá: ¿Quiénes lo acompañaron?

La música popular colombiana vivió una noche de celebración en Bogotá. Luis Alfonso festejó su cumpleaños número 33 con un concierto sold out en el Coliseo MedPlus, donde presentó ‘La Fonda del Señorazo’, un espectáculo que reunió a miles de seguidores, invitados especiales y momentos cargados de emoción.

La presentación se realizó el sábado 7 de noviembre, un día antes del cumpleaños del artista, nacido el 8 de noviembre de 1993 en Popayán, Cauca. El recinto recibió a más de 18.000 personas, de acuerdo con reportes de prensa, en una puesta en escena con formato de 360 grados.

El cantante sorprendió desde el inicio con una entrada poco convencional: descendió desde la parte superior del escenario mediante un arnés, vestido de rojo, mientras los asistentes esperaban el comienzo de una noche que combinó música popular, fiesta y recuerdos.

¿Qué artistas acompañaron a Luis Alfonso en ‘La Fonda del Señorazo’?

El espectáculo contó con la participación de reconocidas figuras de la música y el entretenimiento. Entre los invitados estuvieron Jhon Alex Castaño, Nelson Velásquez, Galy Galiano, Kapo, Nanpa Básico, Miguel Bueno y Jhonny Rivera, quienes compartieron diferentes momentos musicales con el cumpleañero.

La noche también tuvo una aparición especial del ciclista Rigoberto Urán, quien ingresó al escenario en bicicleta mientras sonaba ‘El hijo de Urrao’, tema relacionado con la producción televisiva inspirada en su vida.

La variedad de invitados permitió reunir diferentes géneros y estilos musicales en un mismo escenario, desde la música popular y el vallenato hasta sonidos urbanos.

Luis Alfonso rindió homenaje a Yeison Jiménez

Uno de los momentos más emotivos de la presentación fue el homenaje a Yeison Jiménez, quien falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo.

Durante el espectáculo, Luis Alfonso recordó a su colega y amigo a través de una presentación que incluyó caballos y varias canciones relacionadas con su legado musical. Entre ellas estuvieron ‘Si no te hubieras ido’, ‘El Aventurero’ y ‘Destino Final’, tema que ambos artistas grabaron juntos.

El público acompañó este momento, que estuvo marcado por la nostalgia y el recuerdo de uno de los referentes de la música popular colombiana.

La familia de Luis Alfonso lo sorprendió en pleno concierto

La celebración también tuvo un espacio para la vida personal del artista. Una enorme torta apareció sobre el escenario y de su interior salieron su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín, y sus hijos Jerónimo, Laura y Agustín, conocido como ‘El Charrito Rendón’.

La sorpresa tomó por completo al cantante, quien se mostró emocionado al recibir a sus seres queridos frente a miles de asistentes.

Uno de los instantes más especiales ocurrió cuando su hijo menor le cantó ‘Las Mañanitas’, provocando que Luis Alfonso rompiera en llanto. La escena convirtió el concierto en una celebración familiar que trascendió la música.

Con ‘La Fonda del Señorazo’, Luis Alfonso celebró sus 33 años rodeado de sus seguidores, colegas y familiares. La noche en el Coliseo MedPlus reunió música, invitados y homenajes en una presentación que también dejó espacio para recordar a Yeison Jiménez.