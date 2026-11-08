Grescas y ataques en operativos de tránsito en Cúcuta

Aumentan agresiones de infractores contra agentes de tránsito en Cúcuta / Foto: Cortesía.

Cúcuta

Algunos cucuteños han perdido el respeto por la autoridad, pero también las autoridades de tránsito no han podido responder con altura a lo que representa su labor en las calles de la ciudad.

Así quedó en evidencia un reciente operativo desarrollado en inmediaciones del puente de San Mateo donde en un procedimiento se evidenció que terminó en golpes, agresiones, patadas y en la huída de quien había sido conminado.

En la ciudad no es la primera vez que esto ocurre, lo que llama la atención es que tanto infractores como autoridad han terminado en grescas que dejan muchos interrogantes sobre el papel de los funcionarios públicos.

Abogados y expertos en el tema de tránsito indicaron a Caracol Radio que “habría que entrar a analizar a fondo el procedimiento, pero ninguna razón justifica la agresión de un servidor público”.

La alcaldía de Cúcuta informó que “rechaza la agresión durante el operativo realizado y adelantaremos las acciones legales correspondientes contra los agresores”.

En varios procedimientos, las acciones de las autoridades de tránsito de la ciudad terminan en grotescos espectáculos entre infractores y agentes.