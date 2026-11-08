Ejército evitó ataque contra sus unidades en Convención

Ejército Nacional frustró atentado contra unidad militar en el municipio de Convención, en el Catatumbo / Foto Ejercol

Cúcuta

Las autoridades militares frustraron una acción violenta que se pretendía cometer contra unidades del Ejército Nacional que desarrollaban tareas tácticas de reconocimiento en zona rural de la vereda La Guaira, en el municipio de Convención

Tropas del Batallón Especial Energético y Vial N.°21 de la Fuerza de Tarea Vulcano ubicaron y destruyeron de forma controlada tres medios de lanzamiento cargados con explosivos que integrantes del ELN pretendían usar para atentar contra las unidades militares que hacen presencia en el sector.

Frente a esta situación, se fortaleció el dispositivo de seguridad en los alrededores para verificar que no existían presencia otros artefactos explosivos.

Así mismo, se desplegaron tropas en el sector para dar con los responsables de esta frustrada acción terrorista.