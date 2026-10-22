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22 oct 2026 Actualizado 21:26

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Asesinaron a dos personas en la vía entre Yarumal y Valdivia

Según el reporte preliminar, son un hombre y una mujer las víctimas del ataque armado.

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto

En Nariño fue asesinado el concejal Carlos César Camacho. | Foto: Caracol Radio Pasto
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Yarumal- Antioquia

Las autoridades están investigando un doble homicidio en la vía a la costa Atlántica entre Valdivia y Yarumal. Los cuerpos quedaron tendidos en la vía hasta que una funeraria los recogió y los trasladó hasta la morgue de la población de Yarumal. El ejército hizo el acompañamiento.

El reporte preliminar de las autoridades indica que las dos personas, un hombre y una mujer, se movilizaban en una microbús que había salido de la población del Yarumal con destino al corregimiento El 12 de Tarazá, pero en un sector conocido como Ventanitas, el carro fue interceptado por unas 15 personas que bajaron a las víctimas y las acribillaron. Luego huyeron del lugar.

Desde la zona, algunas fuentes, fuentes que las personas no son del territorio, por lo que no las conocen. Se espera que en la morgue municipal de Yarumal los logren identificar.

Por ahora es la información preliminar sobre este caso que ha generado temor entre la población que utiliza ese corredor vial en el norte de Antioquia.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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