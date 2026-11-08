Amplían por un mes el reversible de la avenida La Esperanza para mejorar el ingreso a Bogotá

La Agencia Regional de Movilidad (ARM) y la Gobernación de Cundinamarca ampliarán por un mes más el piloto de reversible en la avenida La Esperanza, que pretende mejorar el ingreso a Bogotá y descongestionar la calle 13.

Según el balance de las autoridades, el tiempo promedio de salida por la calle 13, entre la carrera 106 y el río Bogotá, pasó de 17 a 12 minutos. También mejoraron las velocidades promedio: en el tramo entre el río Bogotá y la carrera 123 aumentaron de 7,58 a 16,09 kilómetros por hora.

La medida, que comenzó el 5 de octubre, continuará de lunes a viernes, entre las 5:30 de la mañana y las 9:30 de la mañana, hasta la primera semana de diciembre. En promedio, 11.400 usuarios se benefician diariamente, mientras que otros 12.300 conductores que ingresan por la calle 13 también encuentran mejores condiciones de circulación.

Con este piloto, quienes ingresan a Bogotá por la calle 13, a la altura de la carrera 128, pueden tomar la avenida La Esperanza hasta la carrera 103 y conectar con la avenida El Dorado.