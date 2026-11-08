Ejército reveló identidades de los fallecidos tras ataque a batallón en Santa Rosa, sur de Bolívar

El Ejército Colombiano dio a conocer las identidades de los fallecidos, tras el ataque terrorista perpetrado con drones explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa, sur de Bolívar.

Las víctimas fatales son los soldados profesionales Jairo Lince Carvajal, Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina.

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“Este acto criminal constituye una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los Derechos Humanos. A sus familias, amigos y compañeros, les expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento en este profundo dolor. Su valentía, sacrificio y amor por la patria permanecerán siempre en nuestra memoria”, manifestó la institución a través de un comunicado oficial.

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Entre tanto hay 47 lesionados, 16 de ellos revisten gravedad y permanecen en el hospital Manuel Elkin Patarroyo de Santa Rosa y la ciudad de Bucaramanga, donde reciben atención médica.

Por su parte, el propio comandante del ejército coordina las operaciones en el territorio, con el fin de garantizar la seguridad de sus hombres y mujeres, como también de una población que hoy permanece en medio de la zozobra.

El suceso fue rechazado por muchas autoridades nacionales, y el propio presidente Abelardo de la Espriella ordenó intensificar las operaciones en la zona, de vocación minera y donde delinquen entre otras organizaciones disidencias FARC, Autodefensas Gaitanistas, ELN.