Procurador Gregorio Eljach rechazó atentado a Ejército en el sur de Bolívar

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, condenó el ataque con drones cargados con explosivos contra el cantón militar del Ejército Nacional en Santa Rosa del Sur, Bolívar, que dejó personas fallecidas y varios integrantes de la Fuerza Pública heridos.

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A través de un pronunciamiento, el jefe del Ministerio Público expresó su solidaridad con los afectados, sus familiares y los uniformados que resultaron lesionados durante la acción violenta.

Eljach también hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes, para que fortalezcan las estrategias de seguridad en la región y adopten medidas que permitan, proteger tanto a los integrantes de la Fuerza Pública como a los habitantes de las zonas expuestas a este tipo de ataques.

“El terrorismo no puede doblegar al Estado ni arrebatarle la tranquilidad a los colombianos”, manifestó el procurador, quien rechazó de manera categórica el uso de artefactos explosivos lanzados desde drones contra instalaciones militares.

El ataque vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones por las condiciones de seguridad en el sur de Bolívar, una zona donde las autoridades mantienen operaciones frente a la presencia de estructuras armadas ilegales.