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08 nov 2026 Actualizado 15:36

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Cali

Dos gemelas de 12 años habrían resultado heridas en medio de un procedimiento policial

Una de las menores habría recibido un disparo en un ojo y permanece bajo pronóstico reservado. La Fiscalía investiga lo ocurrido

Imagen del centro de la ciudad de Cali tomada de Getty Imag(enes (

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La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), asumió las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que dos hermanas gemelas, de 12 años, habrían resultado heridas durante un procedimiento policial en el barrio La Isla, en el norte de Cali.

Los hechos se habrían registrado hacia las 12:34 de la madrugada de este miércoles, cuando uniformados de la Policía atendían una alteración del orden público. En medio de esto, una de las menores habría recibido un impacto de arma de fuego en uno de sus ojos, mientras que su hermana habría sufrido una lesión ocasionada con un elemento cortopunzante, al parecer, un fragmento de vidrio.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Policía Metropolitana de Cali, durante la atención de la situación se habría presentado una asonada contra los uniformados, durante estos hechos se reportó que las dos niñas resultaron lesionadas

Ambas menores fueron trasladadas a un centro asistencial, donde reciben atención médica. Una de ellas permanece bajo pronóstico reservado.

El CTI de la Fiscalía adelanta las actuaciones correspondientes.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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