Usó el celular de su padre con la excusa de instalar una aplicación y le habría hurtado $17 millones

Un hombre de 62 años habría sido víctima de un hurto informático en el que, presuntamente, participó su propio hijo. El caso ocurrió en Ibagué y terminó con la judicialización de cuatro hombres señalados de apropiarse de 17 millones 500 mil pesos, mediante movimientos realizados desde una aplicación bancaria.

La investigación de la Fiscalía General de la Nación señala que los hechos se remontan al pasado 12 de abril. Ese día, Jeisson Fabián Garzón Rico habría tomado el celular de su padre con la excusa de instalarle una aplicación de servicio de transporte. Sin embargo, presuntamente aprovechó el acceso al dispositivo para ingresar a la plataforma financiera y tomar el control de esta desde otro teléfono.

A partir de allí se habrían realizado varias transferencias que sumaron más de 17 millones de pesos. El dinero fue enviado a Kevin Julián Molina Vargas, Dilan Andrés Quiroga Montiel y Víctor Medardo Rubiano García, quienes, según la investigación, posteriormente lo remitieron a Garzón Rico.

“(…) Persona que tiene vínculo familiar con la víctima, es su padre. Ideó y planeó la comisión del delito, al engañar a su padre, al hacerle creer que necesitaba la foto para exceder a la aplicación de Uber de motos, y lo que estaba fraguando era acceder a la cuenta de su padre, manipular el sistema informático y apoderarse del dinero”, dijo la fiscal del caso durante la audiencia.

Tras las indagaciones, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía y el Ejército Nacional, capturaron a los cuatro hombres en diferentes sectores de Ibagué.

Los procesados fueron imputados por los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales. Ninguno aceptó los cargos.

Por decisión de un juez de control de garantías, Garzón Rico deberá cumplir medida de aseguramiento en su lugar de residencia. Los otros tres hombres continúan vinculados al proceso.