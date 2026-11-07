Investigan el homicidio de una mujer de 24 años en Ibagué: dos personas fueron detenidas

Las cifras de homicidios en el Valle del Cauca vienen registrando una tendencia a la baja desde agosto de 2026.

Una mujer de 24 años, identificada como Angélica Fernández, falleció luego de resultar gravemente herida con un arma cortopunzante durante un hecho de violencia registrado en las últimas horas en el barrio Matallana, al sur de Ibagué.

De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana de Ibagué, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde murió debido a la gravedad de las lesiones. Según las indagaciones preliminares, el hecho se habría presentado en medio de una situación de intolerancia en la que estarían involucradas otras dos personas.

Tras la reacción de las autoridades, fue capturado un hombre de 21 años y aprehendida una adolescente de 16 años, quienes presuntamente habrían participado en estos hechos. El adulto quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que la menor de edad quedó bajo custodia de las autoridades competentes en un centro especializado para adolescentes.

Sobre este caso, el teniente coronel Carlos Andrés Nieto, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Ibagué, entregó dijo que “de acuerdo con las indagaciones preliminares, los hechos se habrían presentado, al parecer, por un hecho de intolerancia entre la víctima y dos personas”.

Así mismo que “los actos urgentes y las actuaciones judiciales correspondientes son adelantados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con el fin de atender las circunstancias en los que se dieron estos hechos”.

La Institución hizo un llamado a la ciudadanía para resolver las diferencias mediante el diálogo y los mecanismos de conciliación y mediación, evitando cualquier forma de agresión que ponga en riesgo la vida y la integridad de las personas.