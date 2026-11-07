Tres presuntos integrantes de ‘Los Pachencas’ fueron capturados cuando cobraban una extorsión

Los hombres habrían recibido dos millones de pesos producto de amenazas contra una finca en Zona Bananera. Foto: Policía Magdalena

Tres presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, conocidas por las autoridades como ‘Los Pachencas’, fueron capturados en flagrancia por el GAULA de la Policía cuando recibían dinero de una supuesta extorsión en el municipio de Zona Bananera, Magdalena.

Los detenidos, identificados con los alias de ‘Venecia’, ‘Goku’ y ‘Monchi’, habrían exigido dinero bajo amenazas a los propietarios de una finca de la región. Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron dos millones de pesos y decomisaron dos motocicletas y tres teléfonos celulares.

Según información de inteligencia policial, los capturados presuntamente estarían vinculados con el recaudo de extorsiones y las presiones a comerciantes y propietarios en Zona Bananera, Aracataca y Fundación.

El comandante de la Policía del Magdalena, coronel Alexander Martín Eljadue, aseguró que continuarán las operaciones contra las estructuras dedicadas a este delito e invitó a las víctimas a denunciar cualquier exigencia económica ilegal a través de la línea 165 del GAULA.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes.