“¿La lealtad es con la corrupción?“: Margarita Guerra responde a quienes la señalan de desleal

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, respondió públicamente a los señalamientos de deslealtad que ha recibido. Foto: Cortesía

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, respondió públicamente a los señalamientos de deslealtad que ha recibido en medio de sus recientes acercamientos con el Gobierno Nacional y el presidente Abelardo de la Espriella.

Durante un encuentro con más de 300 líderes del departamento, la mandataria cuestionó el significado de la lealtad política y aseguró que su compromiso está por encima de los intereses particulares.

“Hay que entrar a mirar la lealtad, ¿cómo se ve? ¿La lealtad es con la corrupción? ¿La lealtad es con las obras inconclusas? ¿La lealtad es con la pérdida de los recursos públicos? ¿La lealtad es con que los hospitales no presten un servicio de salud de calidad?“!, manifestó Guerra.

Aunque en su intervención no mencionó nombres ni señaló directamente a quienes han cuestionado sus decisiones, el pronunciamiento se produce en medio de las diferencias políticas con sectores que respaldaron su llegada a la Gobernación y las críticas por su acercamiento a otros sectores políticos.

Gobernadora cuestionó las condiciones de los hospitales

Durante su intervención, la mandataria también hizo referencia a situaciones que, según afirmó, encontró en la infraestructura hospitalaria del departamento. Cuestionó que algunas instalaciones contaran con elementos de tipo ornamental, pero no con condiciones necesarias para garantizar su funcionamiento.

«Encontramos hospitales que tenían 14 abogados siendo un hospital de primer nivel y yo me preguntaba: ¿ustedes prestan servicios de salud o son un consultorio jurídico?», expresó.

Asimismo, cuestionó la entrega de vías con huecos y las deficiencias en las obras públicas, situaciones que calificó como ejemplos de deslealtad con el departamento.

“Mi lealtad es con el departamento”

La gobernadora también atribuyó parte del retraso del Magdalena a las confrontaciones políticas y las disputas por intereses individuales.

“El departamento del Magdalena, por tantas peleas individuales, por eso tiene el retraso que hoy tiene”, afirmó ante los líderes asistentes.

Finalmente, defendió que su responsabilidad no se limita a los ciudadanos que respaldaron electoralmente su candidatura, sino que se extiende a toda la población del departamento.

“Mi lealtad es con el departamento, no por los 184 mil que votaron por mí, sino por más del millón de habitantes del departamento del Magdalena, indistintamente del color político”, concluyó.