Magdalena espera recibir tres vehículos blindados Hunter entre diciembre y enero

Estos vehículos tácticos están diseñados para transportar personal militar con protección blindada y facilitar las operaciones en territorios. Foto: driving_your_dream

El Magdalena se prepara para incorporar tres vehículos blindados tipo Hunter, destinados a fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Pública y brindar mayor protección a los uniformados durante los desplazamientos y operaciones en zonas de riesgo.

En entrevista exclusiva con Caracol Radio, la gobernadora Margarita Guerra confirmó que los automotores ya fueron adquiridos en Israel y que actualmente se adelantan los procedimientos legales y técnicos para su ingreso a Colombia.

“Ya están comprados, quiero decirlo, ya están comprados. Lo que falta es el ingreso de esos vehículos a Colombia”, aseguró la mandataria, al explicar que el proceso requiere documentación y certificaciones especiales por las características operativas de los blindados.

Guerra agregó que el próximo lunes se realizarán verificaciones con representantes militares en Bogotá y manifestó su expectativa de concretar la entrega antes de finalizar el año.

“Esperamos que prontamente podamos hacer entrega de tres vehículos blindados tipo Hunter. Confiamos en que en el mes de diciembre, a más tardar a principios de enero, puedan estar siendo entregados, porque realmente los necesitamos”, señaló.

Estos vehículos tácticos están diseñados para transportar personal militar con protección blindada y facilitar las operaciones en territorios donde existen amenazas de grupos armados ilegales. Su incorporación busca mejorar las condiciones de movilidad y seguridad de las tropas en el departamento.