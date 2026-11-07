Resultado muy ajustado entre conservadores y laboristas en Nueva Zelanda ¿obligará a negociar?

Las elecciones generales de Nueva Zelanda han arrojado un resultado muy ajustado entre los conservadores y la oposición laborista, con una diferencia de apenas 3.650 votos a favor de estos últimos, aunque el Partido Nacional obtiene seis escaños más, con el escrutinio completo.

El primer ministro de Nueva Zelanda, el conservador Christopher Luxon, reconoció este sábado que el ajustado resultado obligará a negociar y buscar compromisos para formar Gobierno.

Su Partido Nacional obtiene 706.680 votos, el 29,2% del total, y 42 escaños, frente a los 710.330 sufragios y 36 diputados para los laboristas, encabezados por Chris Hipkins, que alcanzan el 29,4%, según los datos de la Comisión Electoral.

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“Los resultados están demasiado ajustados para darlo por decidido”, afirmó Luxon ante sus seguidores en la sede de la formación, aunque señaló que el Partido Nacional será la formación con mayor representación en el Parlamento y que se mantendrá un Gobierno en funciones hasta que se conozca el resultado definitivo.

El recuento preliminar proyecta una Cámara de 131 escaños, once más de los 120 habituales, debido al denominado efecto de sobrerrepresentación, que amplía el tamaño del Parlamento cuando una formación obtiene más escaños territoriales de los que le corresponderían por su porcentaje de voto nacional.

La irrupción de Opportunity

Uno de los principales resultados de estos comicios es la entrada por primera vez en el Parlamento de Opportunity, una formación centrista liderada por Qiulae Wong que obtiene el 6 % de los sufragios y siete diputados.

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Fundado en 2016, el partido no había logrado hasta ahora representación parlamentaria y se convierte en un nuevo actor en el escenario político neozelandés.

Los Verdes obtienen 16 escaños, ACT consigue 13, New Zealand First logra 12 y Te Pāti Māori mantiene cinco representantes.

La suma del Partido Nacional, ACT y New Zealand First alcanza 67 diputados, uno por encima de los 66 necesarios para la mayoría absoluta, lo que permitiría a Luxon mantener su actual coalición de Gobierno.

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Este bloque de centroderecha cuenta así con una vía para continuar en el poder, aunque con un margen muy estrecho que dificultaría gobernar.

Por su parte, una eventual alianza de laboristas, verdes, Te Pāti Māori y Opportunity reuniría 64 escaños, por lo que necesitaría apoyos adicionales para alcanzar la mayoría parlamentaria.

El primer ministro ha señalado que las negociaciones sustanciales deberán esperar a la publicación de los resultados oficiales, prevista para el 27 de noviembre, cuando se incorporarán los votos especiales, que incluyen las papeletas de electores residentes en el extranjero, inscritos en censos no publicados o que han votado fuera de su circunscripción.

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El desgaste de Luxon y la economía

La campaña ha estado marcada por el coste de la vida, el desempleo, la frágil recuperación económica y la emigración de decenas de miles de neozelandeses hacia Australia en busca de mejores oportunidades laborales.

El resultado supone también una prueba para Luxon, cuyo liderazgo había sido cuestionado dentro de su propio partido y que tuvo que afrontar dos votaciones internas de confianza durante este año.

La formación conservadora llegó al poder en 2023 junto a ACT y New Zealand First, después de poner fin a seis años de gobiernos laboristas.

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