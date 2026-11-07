Personeros alertan por niveles de violencia que alcanza el conflicto en la región
La situación más compleja se registra en el Catatumbo
Norte de Santander
Los ataques con drones, el desplazamiento forzado, las acciones violentas en los cascos urbanos y los constantes enfrentamientos entre el Eln y las Farc mantienen la alerta en la región del Catatumbo.
Los personeros de la región lamentaron la degradación del conflicto, la violación al derecho internacional humanitario y el desplazamiento forzado que se sigue presentando al norte del departamento.
El presidente de la Asociación de Municipios del Catatumbo Yamil Velásquez dijo a Caracol Radio que “el ministerio público trabaja en la defensa de los derechos humanos, ser veedores en el territorio y atender a las comunidades más vulnerables”.
“Evidenciamos lo que sucede en este territorio y así mismo llamado a las instituciones para que atiendan el llamado urgente de la situación que se presenta para que atiendan de manera urgente a la población civil que tanto lo necesita”.
Se cumplen 22 meses de la confrontación armada entre el Eln y las far en los once municipios que conforman esa subregión de Norte de Santander.