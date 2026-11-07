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07 nov 2026 Actualizado 14:39

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Cúcuta

Personeros alertan por niveles de violencia que alcanza el conflicto en la región

La situación más compleja se registra en el Catatumbo

EFE/ Mario Caicedo /ARCHIVO

EFE/ Mario Caicedo /ARCHIVO / Mario Caicedo (EFE)

EFE/ Mario Caicedo /ARCHIVO
Cúcuta
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Norte de Santander

Los ataques con drones, el desplazamiento forzado, las acciones violentas en los cascos urbanos y los constantes enfrentamientos entre el Eln y las Farc mantienen la alerta en la región del Catatumbo.

Los personeros de la región lamentaron la degradación del conflicto, la violación al derecho internacional humanitario y el desplazamiento forzado que se sigue presentando al norte del departamento.

El presidente de la Asociación de Municipios del Catatumbo Yamil Velásquez dijo a Caracol Radio que “el ministerio público trabaja en la defensa de los derechos humanos, ser veedores en el territorio y atender a las comunidades más vulnerables”.

“Evidenciamos lo que sucede en este territorio y así mismo llamado a las instituciones para que atiendan el llamado urgente de la situación que se presenta para que atiendan de manera urgente a la población civil que tanto lo necesita”.

Se cumplen 22 meses de la confrontación armada entre el Eln y las far en los once municipios que conforman esa subregión de Norte de Santander.

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