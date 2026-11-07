Cucuteños preocupados por aumento de la violencia

Cúcuta

Diversos sectores sociales, económicos y políticos volvieron a llamar la atención por los niveles de violencia que vive la ciudad y su área metropolitana.

Desde varias agremiaciones se ha insistido al gobierno nacional para pedir una respuesta por los hechos que vienen ocurriendo.

Corpored indicó que “al parecer las medidas solo eran aplicables a los preparativos de la visita presidencial y durante la permanencia del presidente, porque después volvieron a registrarse hechos violentos”.

Desde Fenalco uno de sus agremiados dijo a Caracol Radio que “no vemos resultados, no vemos al comandante de la policía haciendo frente a la situación, y estamos sumidos en la zozobra, preguntándonos que es lo que pasa que no hay autoridad”.

Lideres comunales de la Ciudadela Juan Atalaya indicaron que “lamentablemente hay mucha distancia con la policía nacional que es la primera que debe responder a nuestro llamado y reaccionar ante los problemas de inseguridad”.

Caracol Radio intentó comunicarse en las últimas horas con el Comandante de la Policía Metropolitana Coronel Pedro Saavedra pero no responde su teléfono móvil.