Destruyen laboratorio de coca en el municipio de Santiago

Norte de Santander

En desarrollo de operaciones militares coordinadas, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 General Custodio García Rovira, de la Trigésima Brigada y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, asestaron un golpe al narcotráfico en el departamento de Norte de Santander.

En zona rural de la vereda El Páramo, jurisdicción del municipio de Santiago, las tropas ubicaron y destruyeron un complejo improvisado con madera y plástico, destinado al procesamiento de clorhidrato de cocaína que presuntamente pertenecía a la red de economías ilícitas del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del Eln.

Durante la maniobra, se logró la incautación 335 kilogramos de clorhidrato de cocaína, un arma corta tipo pistola 9 milímetros junto a 47 municiones del mismo calibre, abundante material de insumos sólidos y líquidos para el procesamiento y se desmanteló una estructura adecuada para el procesamiento de alcaloides junto a otra estructura adyacente que era empleada como centro de acopio.

El Ejército Nacional asegura que avanza en la desarticulación de las fuentes de financiación ilícita de los grupos armados al margen de la ley y disminuir su capacidad terrorista.