Otro comerciante asesinado en el AMC

Cúcuta

En menos de doce horas otro comerciante fue asesinado en el área metropolitana de Cúcuta en medio del silencio que guardan las autoridades por los hechos de violencia en esta zona del país.

El administrador del negocio Plásticos Yus fue la víctima de este hecho violento que se presentó en el municipio de Los Patios.

La víctima fue identificada como Oscar Alexander Díaz a quien sicarios atacaron cuando se encontraba en el negocio donde laboraba, hasta donde llegaron los sicarios que lo impactaron, y dejaron una persona más herida identificada como Alexander Alfonso López.

De los atacantes no hay pistas, en los actos urgentes de policía judicial se trata de establecer quienes serían los responsables del homicidio.

Los investigadores indagan si esta acción violenta esta relacionada con una situación extorsiva o si se produjo en medio de un intento de atraco.