Procuraduría llama la atención por catastro multipropósito

Cúcuta

En su función preventiva, la Procuraduría General de la Nación adelanta vigilancia a la implementación de la política pública de Catastro Multipropósito, a través de un grupo especial que hace seguimiento a las actuaciones de las entidades encargadas de llevar esta iniciativa a los diferentes territorios del país, la protección de los derechos sobre la tierra y con los compromisos asumidos por el estado colombiano en materia de Reforma Rural Integral.

Una de las actuaciones que actualmente concentra la atención del Grupo Especial es el seguimiento a la Circular 007 del 2 de octubre de 2025, mediante la cual el jefe del Ministerio Público exhortó a las entidades responsables del Catastro Multipropósito a fortalecer sus acciones para avanzar en las metas de esta política pública.

En consecuencia, se examina la información remitida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y otras entidades vinculadas con la implementación del catastro.

En el se busca establecer qué resultados se han obtenido, cuáles compromisos siguen pendientes y qué dificultades requieren una mayor coordinación entre las instituciones.

Asimismo, para el organismo de control es objeto de seguimiento los avances de la actualización catastral, la incorporación de información sobre predios rurales, el intercambio de datos entre catastro y registro, el acceso ciudadano a la información y la aplicación de la política en territorios de comunidades étnicas.

De la misma manera, el Ministerio Público busca identificar cómo se contempla incorporar el Catastro Multipropósito en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, así como las prioridades relacionadas con la actualización de la información, el fortalecimiento de los gestores catastrales y la articulación entre las entidades.

Detrás de cada predio hay una historia, una familia, un patrimonio y, en muchos casos, años de esfuerzo para tener un lugar propio. Por eso, contar con información clara y confiable sobre la tierra es mucho más que un asunto de mapas, avalúos o registros administrativos.