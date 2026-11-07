“Me dijo que iba a regresar con bien”: la última conversación del soldado Germán Mora con su esposa

Neiva

El último mensaje de Germán Andrés Mora Cubillos a su esposa, Mayerly Oyola, fue una promesa que hoy permanece en su memoria: regresar con vida. El soldado profesional, oriundo de Aipe, Huila, ingresó el 4 de noviembre a una operación militar en el sector de Timba, Valle del Cauca, contra integrantes de la estructura Jaime Martínez.

“Me dijo: ‘Amor, yo voy a ingresar’. Yo le dije que se cuidara mucho, que iba a estar pendiente de él. Entonces me dijo que no me preocupara, que él iba a regresar con bien”, recordó Mayerly. Durante los enfrentamientos, que se prolongaron por más de 24 horas, Germán mantuvo comunicación con ella, le enviaba videos y, aun en medio del combate, le repetía cuánto la amaba.

A las 8:33 de la mañana recibió los últimos dos audios de su esposo. En el primero le advirtió que su celular tenía apenas uno por ciento de batería y que estaba esperando que lo sacaran del lugar. En el segundo le contó que la situación era difícil y que los combates continuaban. Estaba muy asustado, estaba muy preocupado. Y ya no supe más de ahí”, relató. Horas después, mientras estaba en su trabajo, recibió la noticia que nunca imaginó: Germán había muerto.

La pareja llevaba diez años de noviazgo y cuatro de matrimonio. Tenían planes de reencontrarse en enero, cuando él saliera de permiso, para buscar un hijo, comprar un vehículo y comenzar a construir una casa en un lote que ya habían adquirido. Germán tenía 27 años, llevaba cinco años en el Ejército y había celebrado su cumpleaños el 4 de septiembre junto a ella durante su último permiso. “Él me enseñó a ser fuerte, me enseñó a ser disciplinada, me enseñó a tener carácter. Le agradezco tantas cosas”, expresó Mayerly.

En los mismos enfrentamientos murió el soldado profesional John Janer Moreno Guacarí y otros tres uniformados resultaron heridos. Según el reporte del Ejército, durante la operación fueron abatidos tres presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez, entre ellos alias ‘Pincher’ y alias ‘Chuzo’. Además, las tropas incautaron armas, municiones y equipos de comunicación.