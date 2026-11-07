19 personas fueron capturadas en Neiva durante operativos de la última semana

Neiva

Un total de 19 personas fueron capturadas en Neiva durante la última semana, en medio de operativos adelantados por la Policía en diferentes sectores de la ciudad. El balance también reporta tres aprehensiones de menores de edad y siete motocicletas recuperadas.

Uno de los procedimientos se realizó en el corregimiento El Caguán, donde fue detenido un hombre que tenía una orden judicial por hurto calificado y agravado. En el barrio San Martín, otro hombre fue capturado con un arma de fuego.

En el barrio Las Palmas, una mujer fue detenida por su presunta responsabilidad en una agresión con arma blanca. Entretanto, en el Terminal de Transporte, las autoridades capturaron a un hombre que llevaba 400 gramos de marihuana en su equipaje.

En el consolidado de resultados también figuran dos armas de fuego y 700 dosis de estupefacientes incautadas. Los operativos se concentraron en distintos barrios y corregimientos de la capital huilense.