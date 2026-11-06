Centro de Vida Marina de Santa Marta recibe acreditación internacional por su labor ambiental. Foto: Centro de Vida Marina

El Centro de Vida Marina de Santa Marta obtuvo una acreditación internacional que reconoce su compromiso con la conservación de la biodiversidad y el bienestar animal, luego de una evaluación realizada por la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (Alpza).

La distinción ubica a la institución samaria dentro del grupo de zoológicos y acuarios acreditados de Latinoamérica que cumplen exigentes estándares técnicos, científicos y ambientales.

Entre los resultados que respaldan este reconocimiento se encuentran el rescate de 921 especímenes y la siembra o trasplante de más de 300 mil corales durante los últimos años, como parte de sus acciones de protección de los ecosistemas marinos.

La evaluación contempló aspectos relacionados con el cuidado animal, la sostenibilidad, la investigación científica, la educación ambiental, la gestión operativa y la ética institucional.

La acreditación tendrá una vigencia de cinco años, periodo en el que el Centro de Vida Marina deberá mantener sus estándares y avanzar en procesos de mejora continua.

Juan Carlos Ospina, director de la institución, destacó que el reconocimiento representa un momento significativo para la entidad y evidencia que desde el Caribe colombiano es posible desarrollar iniciativas de conservación con estándares internacionales.

Con esta acreditación, el Centro de Vida Marina también abre nuevas posibilidades de cooperación científica, intercambio de conocimientos y formación especializada, fortaleciendo su proyección internacional y el trabajo ambiental que se desarrolla en Santa Marta y el Magdalena.