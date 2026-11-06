Mueren dos soldados durante operativos contra disidencias de las Farc en Timba, Valle

Los soldados profesionales Germán Andrés Mora Cubillos y John Janer Moreno Guacarí, resultaron muertos durante un ataque con drones acondicionados con explosivos, durante los enfrentamientos que se desarrollan en el sector de Timba, en el Valle del Cauca, entre tropas de la tercera División del Ejército y la columna Jaime Martínez.

Durante las operaciones militares sostenidas con artillería, apoyo de Fuerza Aerea y en coordinación con Policía, se afectó un área estratégica utilizada por la estructura Jaime Martínez, al servicio de alias “Iván Mordisco”, para su movilidad, sostenimiento y desarrollo de economías ilícitas.

Durante los combates murieron en desarrollo de operaciones militares tres integrantes de esta organización, entre ellos alias “Pincher” y alias “Chuzo”. Asimismo, fueron incautadas armas, munición, equipos de comunicaciones y material tecnológico.

Además de los dos militares fallecidos, otros tres soldados resultaron heridos y reciben atención médica en un centro hospitalario de Cali.