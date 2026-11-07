Fitch Ratings ratificó a Medellín la máxima calificación crediticia por la solidez de sus finanzas

Medellín

La agencia internacional Fitch Ratings ratificó a Medellín la máxima calificación crediticia nacional de largo plazo para la ciudad, ‘AAA(col)’, con perspectiva estable, luego de analizar su desempeño fiscal y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

La decisión fue anunciada tras la revisión realizada el pasado 5 de noviembre, en la que la calificadora destacó la solidez de las finanzas del Distrito durante 2025, gracias al crecimiento del recaudo de impuestos, las transferencias del Gobierno Nacional y los dividendos entregados por EPM.

Segun indicó, estos resultados permitieron mantener márgenes operativos favorables y aumentar la disponibilidad de recursos de libre destinación financiera, factores que respaldaron la decisión de conservar la máxima nota en la escala nacional.

La calificación ‘AAA(col)’ es la más alta que otorga Fitch Ratings dentro de Colombia y corresponde a los emisores que presentan la menor expectativa de riesgo de incumplimiento de sus obligaciones financieras en comparación con otros del país.

En términos prácticos, esta evaluación refleja la capacidad del Distrito para responder por sus compromisos económicos y constituye una señal favorable para las entidades financieras y los inversionistas.

Además, mantener una perspectiva estable significa que la agencia no anticipa cambios en esta calificación en el horizonte de evaluación, bajo las condiciones previstas en su análisis.

Medellín se destaca frente a otras ciudades del país

La Alcaldía de Medellín indicó que Fitch Ratings también resaltó que la capital antioqueña cuenta con un perfil financiero de ‘AA’ y un perfil crediticio individual de ‘BBB’, indicadores que lo ubican favorablemente frente a ciudades como Bogotá, Cali y Barranquilla, así como frente al departamento de Antioquia.

Otro de los aspectos relevantes fue el comportamiento de los ingresos tributarios. Según la Secretaría de Hacienda, el recaudo del Distrito registró un crecimiento del 27,56 % durante la actual administración, al pasar de 2,72 billones a 3,47 billones de pesos.

Estos recursos, junto con otras fuentes de financiación, respaldan las inversiones de la ciudad en infraestructura, educación, movilidad y otros proyectos contemplados en el plan de desarrollo.

Con esta decisión, Medellín conserva la máxima calificación crediticia nacional, un resultado que respalda su posición financiera y la confianza en su capacidad para atender sus obligaciones de largo plazo.