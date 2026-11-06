No hay justificación para hacer de las carreteras y centros poblados escenarios de guerra: Indepaz

Uno de los hechos más recietes fue el ataque con un carro bomba cerca de las instalaciones de la subestación de Policía del corregimiento El Estrecho en el municpio de El Patía, sur del Cauca. Crédito: Suministrada.

Cauca

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) rechazó la violencia que vive el Cauca. Explicó que es inaceptable que en el Cauca los grupos armados utilicen las carreteras y los centros poblados como escenarios de guerra. Aseveró que esta situación pone en riesgo la vida de los civiles.

El pronunciamiento se produjo tras el ataque con explosivos en El Estrecho, municipio de El Patía. El lanzamiento de explosivos desde un vehículo dejó una persona muerta, seis más heridas y cuantiosos daños materiales.

Leonardo González, director de Indepaz, explicó que la estructura Carlos Patiño, señalada como responsable de este y otros ataques con explosivos en la región debe responder por las acciones que generan terror en las comunidades.

“No hay ninguna justificación militar ni política para sembrar el terror entre las comunidades” dijo González.

Para el director “poner en riesgo la vida de civiles y convertir las carreteras y los centros poblados en escenarios de guerra, el uso indiscriminado de explosivos en zonas pobladas”, constituye una grave amenaza para la población civil y puede “configurar crimines de guerra”.

González exigió el cese de los ataques con explosivos contra la población, la protección real de las comunidades. También solicitó investigaciones y sanciones para los responsables.

“La población del Cauca no puede seguir siendo tratada como objetivo de guerra ni obligada a vivir bajo el miedo”, puntualizó Indepaz.