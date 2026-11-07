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07 nov 2026 Actualizado 14:36

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¿Cuándo saldrán las boletas del concierto de Don Omar? Esto dijo el artista

El artista anunció oficialmente su regreso a Colombia a través de un live en medio de su concierto en Los Ángeles.

Don Omar. (Photo by Daniel Boczarski/Getty Images)

Don Omar. (Photo by Daniel Boczarski/Getty Images) / Daniel Boczarski

Don Omar. (Photo by Daniel Boczarski/Getty Images)
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En la madrugada de este 7 de noviembre, el cantante puertorriqueño sorprendió a sus fanáticos con un anuncio que todos esperaban: la fecha de la preventa y la venta oficial de la boletería para el concierto que dará en Colombia en el marco de su gira The Last King World Tour.

El artista, a través de un live en su cuenta de Instagram, confirmó que desde ese mismo momento, es decir desde las 12:30 de la madrugada del sábado 7 de noviembre, pueden ingresar a www.donomar.com y hacer sus suscripciones para ser los primeros que adquieran boleta una vez las habiliten.

“Oficialmente yo abro mi nueva gira para regresar a cada uno de los países que me vieron crecer“, dijo.

De acuerdo con eso, el puertorriqueño interprete de ‘Pobre Diabla’, confirmó que el próximo 4 de noviembre de 2027 regresara a Bogotá, Colombia con una presentación imperdible para los fanáticos del reguetón.

Según ‘Ticketlive’, la preventa fan (para quienes estén suscritos) se realizará el próximo 19 de noviembre del 2026 a partir de las 12 del mediodía.

Para realizar el preregistro, acá clic aquí.

Don Omar también se presentará en Cali el 5 de noviembre de 2027 y en Medellín el 7 de noviembre de 2027.

Bogotá, Medellín y Cali recibirían al ‘Rey del Reguetón’

El regreso de Don Omar a Colombia contempla presentaciones en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, todavía falta que se confirmen los escenarios de cada concierto.

El intérprete de ‘Dile’, ‘Pobre Diabla’, ‘Danza Kuduro’ y ‘Taboo’ cuenta con una trayectoria de más de 25 años en la música urbana, durante la cual se ha consolidado como uno de los referentes del reguetón.

Laura Rojas

Laura Rojas

Periodista y comunicadora social de la Universidad Sergio Arboleda. Experiencia en periodismo digital...

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