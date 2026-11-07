¿Cuándo saldrán las boletas del concierto de Don Omar? Esto dijo el artista

En la madrugada de este 7 de noviembre, el cantante puertorriqueño sorprendió a sus fanáticos con un anuncio que todos esperaban: la fecha de la preventa y la venta oficial de la boletería para el concierto que dará en Colombia en el marco de su gira The Last King World Tour.

El artista, a través de un live en su cuenta de Instagram, confirmó que desde ese mismo momento, es decir desde las 12:30 de la madrugada del sábado 7 de noviembre, pueden ingresar a www.donomar.com y hacer sus suscripciones para ser los primeros que adquieran boleta una vez las habiliten.

“Oficialmente yo abro mi nueva gira para regresar a cada uno de los países que me vieron crecer“, dijo.

De acuerdo con eso, el puertorriqueño interprete de ‘Pobre Diabla’, confirmó que el próximo 4 de noviembre de 2027 regresara a Bogotá, Colombia con una presentación imperdible para los fanáticos del reguetón.

Según ‘Ticketlive’, la preventa fan (para quienes estén suscritos) se realizará el próximo 19 de noviembre del 2026 a partir de las 12 del mediodía.

Para realizar el preregistro, acá clic aquí.

Don Omar también se presentará en Cali el 5 de noviembre de 2027 y en Medellín el 7 de noviembre de 2027.

Bogotá, Medellín y Cali recibirían al ‘Rey del Reguetón’

El regreso de Don Omar a Colombia contempla presentaciones en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Sin embargo, todavía falta que se confirmen los escenarios de cada concierto.

El intérprete de ‘Dile’, ‘Pobre Diabla’, ‘Danza Kuduro’ y ‘Taboo’ cuenta con una trayectoria de más de 25 años en la música urbana, durante la cual se ha consolidado como uno de los referentes del reguetón.