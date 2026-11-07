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07 nov 2026 Actualizado 17:47

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UBANDA presenta “Te hubieras quedado”, una canción que mezcla rock y pop desde Boyacá

La agrupación colombiana estrena un sencillo sobre el amor y las decisiones en una relación, acompañado de un videoclip con estética cinematográfica.

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La agrupación boyacense UBANDA presenta “Te hubieras quedado”, su nuevo lanzamiento musical, una canción que combina sonidos de rock y pop para contar una historia marcada por el amor, la nostalgia y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una relación.

El sencillo aborda el momento en el que una pareja llega a un punto de quiebre, especialmente cuando uno de sus integrantes decide marcharse. A través de su letra, la banda plantea preguntas sobre las oportunidades que no se aprovecharon y los sentimientos que permanecen después de una separación.

En la propuesta musical, las guitarras, la voz y la energía del rock se mezclan con elementos del pop, acompañando una interpretación que transmite emociones como la incertidumbre, el reclamo y la nostalgia. Con este lanzamiento, la agrupación busca conectar con quienes han vivido situaciones similares en sus relaciones personales.

“Te hubieras quedado” también cuenta con un videoclip de estética cinematográfica, pensado para acompañar la historia de la canción y representar las emociones de sus protagonistas a través de una propuesta audiovisual.

UBANDA nació en Boyacá, Colombia, y está integrada por Sergio Lizarazo y Valentina Pérez, en las voces principales; Brian Becerra, en la batería; Norberto Domínguez, productor y pianista; Edwar Quintero, en el bajo; Juan David Mendivelso, en la guitarra; y Laura Cortez y Juan Pablo Molano, en los coros.

La agrupación continúa trabajando en la construcción de su identidad musical, con una propuesta que reúne el rock y el pop para contar historias cotidianas desde su perspectiva. Con “Te hubieras quedado”, UBANDA busca ampliar su alcance y llegar a nuevos públicos dentro de la escena musical colombiana.

Más información

El sencillo ya se encuentra disponible en las plataformas digitales de música.

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