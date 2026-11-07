UBANDA presenta “Te hubieras quedado”, una canción que mezcla rock y pop desde Boyacá

La agrupación boyacense UBANDA presenta “Te hubieras quedado”, su nuevo lanzamiento musical, una canción que combina sonidos de rock y pop para contar una historia marcada por el amor, la nostalgia y las decisiones que pueden cambiar el rumbo de una relación.

El sencillo aborda el momento en el que una pareja llega a un punto de quiebre, especialmente cuando uno de sus integrantes decide marcharse. A través de su letra, la banda plantea preguntas sobre las oportunidades que no se aprovecharon y los sentimientos que permanecen después de una separación.

En la propuesta musical, las guitarras, la voz y la energía del rock se mezclan con elementos del pop, acompañando una interpretación que transmite emociones como la incertidumbre, el reclamo y la nostalgia. Con este lanzamiento, la agrupación busca conectar con quienes han vivido situaciones similares en sus relaciones personales.

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“Te hubieras quedado” también cuenta con un videoclip de estética cinematográfica, pensado para acompañar la historia de la canción y representar las emociones de sus protagonistas a través de una propuesta audiovisual.

UBANDA nació en Boyacá, Colombia, y está integrada por Sergio Lizarazo y Valentina Pérez, en las voces principales; Brian Becerra, en la batería; Norberto Domínguez, productor y pianista; Edwar Quintero, en el bajo; Juan David Mendivelso, en la guitarra; y Laura Cortez y Juan Pablo Molano, en los coros.

La agrupación continúa trabajando en la construcción de su identidad musical, con una propuesta que reúne el rock y el pop para contar historias cotidianas desde su perspectiva. Con “Te hubieras quedado”, UBANDA busca ampliar su alcance y llegar a nuevos públicos dentro de la escena musical colombiana.

El sencillo ya se encuentra disponible en las plataformas digitales de música.