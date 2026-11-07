Ataque con drones: aumentó cifra de militares heridos en Santa Rosa, sur de Bolívar

El Ejército Nacional confirmó que tres personas murieron y otras 47 resultaron lesionadas, tras el ataque con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa, en el sur de Bolívar.

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De acuerdo con el más reciente balance entregado por la institución, 16 de los heridos presentan lesiones de gravedad y fueron remitidos a diferentes centros asistenciales de Santa Rosa y Bucaramanga, donde reciben atención médica.

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Entretanto, en el municipio se registra un intenso movimiento de tropas, mientras las autoridades adelantan las acciones de seguridad en medio de la situación generada por este ataque.

El Ejército continúa con las labores de verificación y seguimiento a la situación de los afectados.